З початку повномасштабного російського вторгнення українські бійці зробили 112 пострілів з "Джавелінів".

За оцінками Пентагону, Збройні сили України встановили рекорд в ефективності використання ПТРК Javelin.

Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

З початку повномасштабного російського вторгнення українські бійці зробили 112 пострілів з "Джавелінів" – 100 з них успішно влучили у ворожу бронетехніку.

Довідка УНІАН. ПТРК Javelin – це протитанковий ракетний комплекс третього покоління відносять до класу систем "вистрелив та забув", який з 1990 років знаходиться на озброєні армії США та низки інших країн. Він призначений для знищення бронетехніки.

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