Дружина та маленький син військового знаходяться у реанімації.

У ДТП, яка сталася 19 листопада в Польщі, загинула шестирічна донька українського військового з Рівненської області Тараса Марчука. Син та дружина чоловіка госпіталізовані у тяжкому стані.

Про це повідомила депутат Старожуківської сільради Зорянської територіальної громади Наталія Фрейздорф. "Страшна звістка прийшла в наше село Старожуків, у сім'ю воїна, захисника України Тараса Марчука. У жахливій аварії у Польщі загинула донька Єва, а дружина Юлія та син Ілля перебувають у тяжкому стані, потребують дороговартісного лікування та перевезення тіла дитини додому", – написала депутат.

ДТП з українцями в Польщі

Вранці 19 листопада у Польщі сталася ДТП з автобусом, в якому перебували громадяни України. Водій автобуса раптом злетів на узбіччя і врізався у дерево. Як з'ясували у поліції Любліна, водій був тверезий.

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"Автомобіль рухався в бік кордону разом з 10 громадянами України. Дві жінки загинули на місці, а також 6-річна дівчинка, яку не вдалося врятувати, незважаючи на реанімаційні заходи. Другу дитину, яка потрапила в аварію, доставили до лікарні в Любліні. Водій автомобіля був тверезим", - йдеться у повідомленні польської поліції.

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