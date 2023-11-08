Станом на ранок близько тисячі вантажних транспортних засобів очікують на можливість перетину кордону з Польщі до України на трьох напрямках.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко припускає, що ситуація на кордоні з Польщею лише ускладнюватиметься, адже польські перевізники планують довготривалу акцію протесту. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації з блокуванням руху через українсько-польський кордон.

"Блокування руху через українсько-польський кордон продовжується. 6-го числа такі дії польські перевізники розпочали. Ускладнення руху ми почали фіксувати після 13-ї години. Спочатку по напрямку пункту пропуску "Ягодин", в подальшому – пункти пропуску "Краківець" і "Рава-Руська", - зазначив Демченко.

Він зауважив, що загалом на цих напрямках повністю обмежено рух з Польщі в Україну.

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"Натомість з першого дня польські перевізники блокували і в’їзд в Польщу з України на напрямку "Ягодина". Водночас був можливий рух для вантажівок на напрямку пунктів пропуску "Рава-Руська" і "Краківець", - сказав речник.

При цьому, наголосив він, близько 17-ї години 7 листопада польська сторона перестала пускати вантажні транспортні засоби і на напрямку пункту пропуску "Рава-Руська".

"Станом на ранок, за інформацією від наших польських колег, загалом близько тисячі вантажних транспортних засобів очікують на можливість перетину кордону на всіх цих трьох напрямках з Польщі в Україну. Половина з них – це на напрямку пункту пропуску "Ягодин", - розповів Демченко.

Речник також висловив думку, що ця ситуація лише погіршуватиметься.

"Скоріш за все, що ситуація буде тільки ускладнюватися. Адже, як зазначали самі польські перевізники, вони планують таку довготривалу акцію. Ми ж, звісно, сподіваємося, що такі дії вони припинять якомога швидше", - сказав він.

Демченко також зауважив, що ускладнення з перетином кордону стосується лише трьох напрямків, і жодних офіційних вимог польські перевізники до жодних представників України не висували.

Речник також зазначив, що учасники акції не блокують рух для автобусів та легкових транспортних засобів. Також вони обіцяли пропускати, зокрема гуманітарну допомогу, яка прямує до України.

"Однак, досить часто від польських колег нам надходить інформація, що учасники акції все ж висловлюють і таку позицію, що вони пропускатимуть лише одну автівку на годину в напрямку України: не важливо, з якими вантажами", - сказав Демченко.

Польскі перевізники влаштували страйк на кордоні

Наприкінці жовтня повідомлялося, що польські перевізники планують з листопада й до кінця року влаштовувати акції протесту на українському кордоні. Тоді причиною цього рішення вони назвали надмірну конкуренцію з українськими водіями.

6 листопада було ускладнено рух для вантажівок з боку Польщі через страйк польських перевізників. Після 13-ї години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська-Хребене".

Зазначалося, що організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру; ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються.

7 листопада Демченко повідомив, що ситуація на трьох заблокованих польськими перевізниками пунктах пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин" непроста, є ускладнення руху і черги.

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