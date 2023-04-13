Акція відбулася в тимчасово окупованих Мелітополі, Сімферополі, Севастополі, Донецьку та Луганську.

Мешканці окупованих територій продовжують чинити спротив російським загарбникам. Активісти громадського руху спротиву окупації "Жовта стрічка" проводять флешмоб на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Центр національного спротиву, у межах акції українці наносять на рублі патріотичні гасла й нагадують окупантам, що "вони лише тимчасові намісники".

Зазначається, що акція відбулася в тимчасово окупованих Мелітополі, Сімферополі, Севастополі, Донецьку та Луганську.

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Що відбувається на окупованих територіях

На окупованій території сходу України російські загарбники вивезли понад 100 тисяч українських дітей на територію РФ. Російські лікарі проводять дітям "медогляди", під час яких виявляють "паталогії" та призначають малечі "лікування" на території РФ.

На Херсонщині окупанти мінують узбережжя Дніпра. Так ворог готується до можливого форсування річки. При чому міни росіяни залишають навіть у воді.

Крім того, на тимчасово окупованій території російські загарбники намагаються вербувати українців для поповнення лав армії окупантів. Чоловіків змушують ставати на облік та пропонують їм укласти контракт з армією РФ.

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