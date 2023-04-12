Російські загарбники утворили псевдовійськкомат і змушують чоловіків ставати на облік, а також оголосили про можливість заключити контракт з армією РФ.

Росіяни намагаються вербувати українців з тимчасово окупованої території для поповнення своїх сил.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram. Мер заявив, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області загарбники намагаються знайти людей, готових стати гарматним м’ясом для країни-агресора.

Зокрема, загарбники влаштували приховану мобілізацію: утворили псевдовійськкомат і змушують чоловіків ставати на облік, а також оголосили про можливість заключити контракт з армією РФ. Наразі загарбники формують карманні підрозділи.

Відео дня

"Гауляйтер Балицький зібрав "батальйон судоплатова", який все не доїде до зони бойових дій, зате знімає "героїчні" відео в глибокому тилу. Тепер шахрай і самозванець Жидков, який був начальником окупаційної поліції, збирає "козацький" батальон", - зазначив Федоров.

Він зауважив, що це відбувається, тому що армія РФ несе жахливі втрати на запорізькому напрямку.

"А самі гауляйтери бояться, що під час деокупації їх нікому буде захищати", - йдеться у повідомленні.

Що відбувається у Запорізькій області

Як повідомляв УНІАН, окупанти масово будують фортифікаційні споруди біля Мелітополя та мінують поля, готуючись до оборони.

В районі Енергодара російські війська активно мінують територію прилеглих населених пунктів та лісосмуги через страх контрнаступу.

За останні два тижні ЗСУ було знищили понад 15 військових базувань російських загарбників на окупованій території.

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