Головну ялинку Львова запалять традиційно 18 грудня, напередодні Дня святого Миколая.

У центрі Львова, перед Оперним театром, встановили головну ялинку міста.

Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Ялинку висотою понад 18 метрів привезли до Львова із Дрогобицького лісництва.

Вже сьогодні, 15 грудня, ялинку почнуть прикрашати в стилі попередніх років. Офіційно ілюмінацію запалять традиційно 18 грудня, напередодні Дня святого Миколая.

"Оскільки попередні 2 роки наша ялинка була визнана найкращою в Україні, ми залишаємо минулорічну ілюмінацію, яку ми й купляли з розрахунку на те, що вона буде використовуватись багато років. Засвічувати її ми будемо традиційно 18 грудня, проте цього року це відбуватиметься не так масово. Через карантинні обмеження кількість людей на заході буде обмеженою, проте всі охочі зможуть переглянути дійство онлайн о 18:00 год", - розповіла директор департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.

Також вона наголосила, що 24 грудня на площі Ринок встановлять різдвяну шопку за участі етно-гурту KYRBASY, а 6 січня виноситимуть Дідуха.

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У Новорічну ніч жодних заходів не планується, щоб не створювати великого скупчення людей.

Новий рік та Різдво у Львові

Раніше мер Львова Андрій Садовий розповів, що святкування Різдва та Нового Року у Львові буде не таким, як завжди. "Жодним чином ми не будемо підтримувати дії, які будуть збирати велику кількість людей. Навіть Різдвяний ярмарок буде реформований. Буде багато локацій, де буде стояти по 2-3 невеликих будиночки", - сказав Садовий.

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Автор: Олександр Топчій