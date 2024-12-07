Основним посередником залишаються ОАЕ.

До нового року можуть бути позитивні новини щодо повернення українців з полону Росії, однак не виключено що агресор може зірвати домовленості.

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив в ефірі телемарафону, що основним посередником і питанні повернення військовополонених - Об'єднані Арабські Емірати.

"Є комунікація, я дуже сподіваюсь, що до нового року у нас будуть позитивні новини. Я дуже не хочу, щоб українське суспільство сприймало цю інформацію як анонс. Ніколи не можеш бути впевненим на 100%, що ти очікуєш домовленості від РФ", - сказав омбудсмен.

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За словами Лубінця, Росія відмовляється співпрацювати щодо повернення українських дітей додому. Він додав, що кожне повернення дитини - це окрема операція, іноді багатоскладова та довготривала.

"Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, нам вже знадобиться понад 55 років, щоб повернути верифікованих на сьогодні українських дітей. А росіяни продовжують депортувати, вивозити, примусово переміщувати", - обурився омбудсмен.

Лубінець розповів, що на тимчасово окупованих територіях України перебуває близько 1,5 млн дітей, і всі вони під загрозою депортації.

Обмін полоненими

Бої у Курській області та операція ЗСУ все більше змушують Росію частіше брати участь в обміні військовополоненими.

WSJ писала, що проблеми з обміном полонених РФ і України залишають тисячі осіб у "сірій зоні".

Раніше в МЗС Росії заявили, що готові обміняти 630 українських військовополонених.

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