Столична влада розповіла про масштаби руйнувань у місті через ворожу атаку і зазначила, що найбільше постраждав Оболонський район.

Київ пережив одну з наймасованіших комбінованих атак. Ворог удосконалює власні тактики застосування дронів, одночасно бʼє балістикою.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА), станом на 08:00 загальна картина наступна: у Голосіївському районі уламки збитого дрона впали в кількох місцях, внаслідок чого постраждала одна людина, пошкоджено 5 автомобілів.

Святошинському району цього разу знову сильно дісталося. Тут постраждала нежитлова інфраструктура в кількох локаціях. Пожежу локалізовано, зараз триває ліквідація окремих осередків. Поки інформація про постраждалих не надходила.

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У Соломʼянському районі внаслідок атаки зафіксоване загоряння на 4,5 поверхах будинку. 7 осіб постраждало, від 35 до 63 років. У них різні травми.

У Шевченківському районі зафіксована пожежа в нежитловій забудові. Станом на зараз займання локалізоване.

У Дніпровському районі уламки ворожих цілей пошкодили квартиру на 3 поверсі багатоповерхівки. "Маємо двох постраждалих, станом на зараз", - зазначили у КМВА.У Нацполіції додали, що це подружжя, чоловік та жінка 40 та 41 років, яким у квартиру на пʼятому поверсі залетів уламок.

Сильно дісталося Оболонському району. "Станом на зараз щонайменше 4 локації з пошкодженнями. Уламки збитої цілі впали на відкритій території в кількох місцях. Також постраждав торговельний центр, але без пожежі", - деталізували в КМВА.

Там зазначили, що найсильніше в Оболонському районі постраждала житлова багатоповерхівка. Дрон пошкодив низку квартир на 3-6 поверхах. "Тут наразі відомо про пʼятьох постраждалих. На свіже повітря вивели двох людей. Пожежу ліквідовано. Тут зараз одна з головних точок оперативної ліквідації наслідків. Багато вибитих вікон", - зазначається у повідомленні.

Наразі по допомогу звернулися пʼятеро постраждалих.

Як додали у Нацполіції, у столиці кількість постраждалих внаслідок нічної атаки зросла до 15 осіб. Там уточнили, що окрім житлових багатоповерхівок та ТРЦ, також пошкоджені навчальний заклад, 8 автомобілів та приміщення котельні.

Нічна атака на Київ

Цієї ночі під ударом опинилася столиця України. Ворог ударив по ній ракетами і дронами, внаслідок чого у кількох районах сталися пожежі.

Вночі мер міста Віталій Кличко повідомляв про 8 постраждалих і про те, що в столиці та передмісті безперервно працювала ППО.

Зранку Повітряні сили повідомили, що у ніч на 24 травня Росія завдала удару із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23. Було атаковано Київ, Дніпропетровщину, Одещину та Запорізьку область. Також протягом ночі ворог атакував 250-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

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