На церемонію прощання прийшли багато людей – рідні, однокласники хлопчика, вчителі, усі, хто його знав, та небайдужі місцеві жителі.

Сьогодні у Львові поховали 12-річного Артема Прадєда-Янчака, який два дні тому загинув під час шкільної екскурсії біля водоспаду у с. Кам’янка.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, прощання зі школярем відбулося у храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці, що по вулиці Пасічній у Львові.

На церемонію прийшли багато людей – рідні, однокласники, вчителі, усі, хто знав Артема, та небайдужі місцеві жителі.

Читайте такожНебезпечне селфі. Чому біля водоспаду на Львівщині загинув школярПід час церемонії кілька дітей втратили свідомість – їх виводили з церкви, поїли водою, давали нюхати нашатир. Одній дівчинці довелося викликати «швидку».

Батьки Артема та сестричка поводилися спокійно, плакали, мама притискала до грудей м’яку іграшку – очевидно, улюблену її покійного сина.

Хлопчик загинув на другий день після свого дня народження – 1 червня йому виповнилося 12 років.

Загибель шестикласника під час шкільної екскурсії на Львівщині

2 червня на Львівщині під час екскурсії на водоспад у с. Кам’янка Стрийського району загинув шестикласник. Хлопчик підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду.

У класного керівника школяра після трагедії стався серцевий напад, вона потрапила до реанімації. Також до лікарні з переохолодженням доправили вчителя, який намагався врятувати хлопчика.

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Автор: Мирослава Бзікадзе