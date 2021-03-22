За словами очевидців, швидко відтерти фарбу не вдається.

У Києві на Банковій почали відчищати написи на будівлі Офісу президента.

Про це йдеться у сюжеті ТСН з посиланням на відео очевидців.

«У мережі з'явилося відео, що під Офіс президента заїхала спец. техніка. Почали чистити написи», – говориться у сюжеті.

За словами очевидців, швидко відтерти не вдається: на фарбу наносять хімічний розчин, потім наклеюють плівку на 15 хвилин і вже потім витирають.

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Вирок Стерненку: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Стерненка і ще одного обвинуваченого у справі - Руслана Демчука - взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві громадянина Івана Кузнєцова та незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Катерина Шварц