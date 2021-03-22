У Києві на Банковій почали відчищати написи на будівлі Офісу президента.
Про це йдеться у сюжеті ТСН з посиланням на відео очевидців.
«У мережі з'явилося відео, що під Офіс президента заїхала спец. техніка. Почали чистити написи», – говориться у сюжеті.
За словами очевидців, швидко відтерти не вдається: на фарбу наносять хімічний розчин, потім наклеюють плівку на 15 хвилин і вже потім витирають.
Акція на підтримку Стерненка 20 березня: що відбувалося
- Акція на підтримку Сергія Стерненка на знак протесту проти його ув’язнення розпочалася 20 березня о 19:00 - в день його народження. Учасники скандували: «Зеленський, не мовчи!», а також: «Справедливість - Стерненку, справедливість - усім!».
- Читайте такожРозбиті шибки, розмальований фасад ОП та салют: як на Банковій "святкували" день народження Стерненка (фоторепортаж)Протестувальники висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, звільнити з-за ґрат Стерненка та Андрія Антоненка, а також запровадити санкції проти Андрія Портнова.
- Учасники протестів палили фаєри та кидали їх у бік поліцейських. Окрім того, вони розмалювали вхідні двері та стіни Офісу президента, а також порозливали червону фарбу.
- У двох центральних дверях ОП протестувальники розбили скло і кинули туди петарду.
- Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Сергія Стерненка біля офісу президента України в Києві та затримала одного з учасників. Після затримання під Печерським управлінням поліції в Києві сталися сутички.
Затриманому повідомили про підозру у хуліганстві з використанням зброї.
За попередніми оцінками експертів, усунення пошкоджень будівлі Офісу президента коштуватиме приблизно два мільйони гривень.
Вирок Стерненку: що відомо
- 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.
- Стерненка і ще одного обвинуваченого у справі - Руслана Демчука - взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.
- 19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.
- Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві громадянина Івана Кузнєцова та незаконному носінні холодної зброї.
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