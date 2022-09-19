Російські окупанти відмовляються видавати навіть вагітних жінок.

В російському полоні перебуває близько 50 жінок, які вийшли з маріупольського заводу "Азовсталь", при цьому дві з них вагітні.

Про це повідомила керівник патронатної служби "Азову" Олена Толкачова в інтерв'ю Українській правді.

"У нас за домовленостями якраз після обміну важкими пораненими повинні були йти жінки. Там у нас дві вагітні жінки, одна з "Азову", друга чи то прикордонниця, чи то морська піхота – я точно не знаю. Та, що не з "Азову", вона вже от-от має народжувати. Та, що з "Азову", на четвертому місяці вагітності", - розповіла Толкачова.

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Вона наголосила, що росіяни відмовляються видавати навіть вагітних жінок. За її словами, всього в полоні перебуває близько 50 жінок, які вийшли з "Азовсталі".

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Міжнародний Комітет Червоного Хреста під час евакуації українських захисників із заводу "Азовсталь" у Маріуполі задокументував особисті дані близько 1800 військових. Проте даних про загальну кількість військовополонених в організації не мають.

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