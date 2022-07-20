Тепер окупанти проводять ексгумацію лише за гроші.

Окупанти повністю зупинили ексгумацію у Маріуполі. Тепер її проводять лише за гроші. У місті зростають стихійні кладовища.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Ексгумацію повністю зупинено. Тепер не соромлячись окупанти прямо кажуть, що ексгумація лише за гроші. Все вирішення проблем маріупольців мразота перетворює на бізнес, а імпровізовані кладовища зростають", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, в Маріуполі окупанти проводять "перепис населення" та наживаються на похоронах. Під час процедури у людей вимагають документи, що посвідчують особу, а також проходження процедури дактилоскопії (фіксація відбитків пальців). Наразі місцевим жителям заборонено залишати місто.

Нагадаємо, 19 липня Петро Андрющенко зазначив, що за "рішенням" окупаційної "влади" громадяни України позбавлені права власності на нерухомість в Маріуполі. Він звернувся до маріупольців, які вселятимуться у квартири, враховувати, що таке рішення абсолютно незаконне.

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