Людей запевняють, що тепер їм не нараховуватимуть українські соцвиплати.

Російські окупанти запустили кампанію дезінформації щодо жителів захопленого Мелітополя Запорізької області для створення "ажіотажу" навколо оформлення паспортів РФ.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, зазначили в Telegram "Ріа-Мелітополь".

За його словами, вже декілька днів не вщухає ажіотаж біля колишнього Адмінцентру, на базі якого окупанти відкрили міграційну службу Росії. Люди сформували величезну чергу, а деякі пенсіонери займають її з 4 ранку.

"Рашисти зрозуміли, що мало хто в Мелітополі бажає добровільно отримувати російські паспорти, тому вони вирішили вдатися до дезінформації. Погрожують пенсіонерам, розповідаючи, що українські пенсії вони більше не отримуватимуть, тому потрібно отримати російський паспорт та стати у чергу за пенсією Росії", – сказав Федоров.

Мер наголосив, що уряд України за своїми соціальними статтями виконує всі зобов'язання. Усі пенсії та інші соцвиплати виплачуються.

Як повідомляв УНІАН, Росія перекидає частину своїх сил на Донбас, відкриваючи Збройним силам України перспективи оточення та деокупації Мелітополя та Херсону. Генерал Маломуж озвучив ймовірні сценарії.

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