У Дніпрі розшукують 20-річного Олександра Нетесу.
За даними з офіційно бази МВС, про зникнення хлопця заявили 18 лютого.
Як повідомляє волонтерська група «Пошук зниклих дітей», на вигляд Олександру 20-25 років, волосся русяве, зріст близько 180-185 см. Особливі прикмети — багато татуювань. Хлопець був одягнений в шапку сірого кольору, чорну куртку до колін, чорні джинси та чорні черевики.
Читайте такожУ Дніпрі трамвай зійшов з рейок і придавив жінку на зупинці (відео, 18+)За словами близьких зниклого, рано вранці той сів у машину, яку замовив через додаток BlaBlacar. Водій зателефонував хлопцеві за півгодини до поїздки. Машина чекала Олександра біля торгового центру «Наша Правда», і о 5:47 він поїхав. Час змогли зафіксувати завдяки листуванню з дівчиною зниклого. О 6:25 діалог у месенджері обірвався.
Рідні стверджують, що перед поїздкою хлопець повністю зарядив телефон. При цьому зв'язатися з ним виявилося неможливим.
Куди прямував молодий чоловік, невідомо.
Тих, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Олександра, просять телефонувати за номерами: 102 (поліція), або ж 098 172 11 84 (Пошук зниклих дітей, Дніпро).
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