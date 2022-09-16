Світові лідери збираються прибути до Лондона в ці вихідні, щоб віддати належне королеві Єлизаветі, відвідавши Вестмінстер-Хол.

Перша леді України Олена Зеленська приєднається до 500 глав держав і високих гостей, яких запросили на похорон королеви Великої Британії Єлизавети II.

Як повідомляє британський таблоїд The Sun з посиланням на джерела.

Дружину президента Володимира Зеленського запросили на поминальну службу і VIP-прийом, організований королем Чарльзом.

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"Присутність Олени Зеленської є ще одним свідченням глобальної підтримки України в той час, як Росія перебуває в ізоляції. Британія є одним з найвірніших союзників України. Її присутність на похоронах - ознака цієї дружби і взаємної поваги", - зазначив співрозмовник.

За даними джерела, Зеленська повернеться в Україну, як тільки завершиться церемонія в понеділок.

Запрошені на церемонію прощання прибудуть до Лондона цими вихідними. Вони відвідають Вестмінстер-Хол, де перебуває труна з тілом королеви Єлизавети, щоб віддати їй належне.

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почався десятиденний траур.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльз III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

А 10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці.

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