З таборів у Сирії вже звільнено 4 жінок та 18 дітей.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про звільнених українців з таборів для біженців у Сирії.

На своїй сторінці у Facebook омбудсмен нагадала, що 19 жовтня завершилась чергова операція з повернення українців із табору для біженців "Родж" в Сирії.

"Завдяки спільним діям та проведеним операціям щодо повернення громадян України з таборів у Сирії вже звільнено 4 жінки та 18 дітей. Наразі робота з визволення українських громадян триває", - зазначила Денісова.

За її словами, родини, які вже вивезені з табору "Аль-Хол", наразі перебувають у режимі очікування повернення в Україну через карантинні заходи.

Читайте такожУ Криму незаконно засудженого українця забрали з СІЗО – адвокат"Звертаю увагу державних органів влади щодо необхідності надання підтримки українським родинам з дітьми, які повернулися із таборів для біженців, задля їх якнайшвидшої адаптації та соціалізації", - наголосила омбудсмен.

Нагадаємо, що 19 жовтня успішно завершилась четверта операція з евакуації громадян України з регіону північно-східної Сирії. Там залишається 11 родин громадян України.

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Автор: Антоніна Доломанжи