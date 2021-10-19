Більше половини опитаних фахівців відзначили, що для своєї кар'єри вибрали б працювати на одному місці якомога довше.

У найближчий рік 85,6% українців планують змінити роботу, якщо буде хороша можливість, 9% - ще не думали про зміні роботи, а 5,4% опитаних все влаштовує.

Про це свідчать результати опитування сайту з пошуку роботи Jooble.

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Згідно з опитуванням, 53,3% опитаних фахівців відзначили, що для своєї кар'єри вибрали б працювати на одному місці якомога довше і міняти роботу тільки в силу певних обставин. У той же час 27,8% вибрали б поступово зростати в межах однієї компанії. 16,5% вважають, що краще міняти роботу раз на 2-5 років з перспективою зростання доходів і підвищення на посаді. 2,4% фахівців змінювали б роботу частіше одного разу на 2 роки при необхідності.

Майже половина респондентів (49,7%) розповіли, що після зміни роботи їх заробітна плата в основному зростала. Винагорода залишалася без змін у 32%. У 9,8% опитаних заробітна плата залишалася без змін, але більше додаткових опцій (страхування, нематеріальні заохочення тощо). 8,5% фахівців вказали, що під час зміни роботи їх зарплата зменшувалася.

"Також в рамках цього опитування Jooble українці назвали топ-3 причин, що мотивують їх змінювати роботу. Цими причинами є відсутність можливостей для зростання зарплати, відсутність можливостей для кар'єрного розвитку і ненадійність роботодавця. Також поширеними причинами, які обрали опитані фахівці, були токсичність на робочому місці, бажання змін, конфлікт на робочому місці, зміна спеціалізації/професії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що опитування провели аналітики компанії на основі анкетування 1530 українських пошуковиків в період з 6 вересня по 6 жовтня 2021 року. Опитані фахівці з галузей виробництва, освіти, медичної сфери, державного сектору, будівництва, готельно-ресторанної сфери, IT, аграрного сектору, логістики та інші. Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Середня номінальна зарплата в Україні:

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в липні 2021 року зросла порівняно з липнем 2020 року на 21,5% - до 14 тис.345 грн.

Автор: Катерина Жирій