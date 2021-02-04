Серед опитаних переважає недовіра до президента, парламента, уряда, правоохоронних і судових органів та ЗМІ.

Найбільшою довірою в українському суспільстві продовжують користуватися волонтери, звичайні люди у своєму населеному пункті, армія і церква.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 4 по 8 грудня 2020 року.

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Волонтерам, які допомагають армії, довіряють 74% респондентів, що на 11% вище, ніж у 2018 році, а волонтерам, які допомагають переселенцям, довіряють 66% респондентів (порівняно з 61% у 2018 році).

Водночас звичайним людям у своєму населеному пункті довіряють 67% (практично без змін порівняно з 2018 роком, коли показник був 68%), а Збройним силам України - 66%, що на 15% більше, ніж у 2018 році.

Церкві довіряють 52% опитаних (у 2018 році – 51%).

"Простежується істотна регіональна специфіка довіри цим топ-інституціям: з заходу на схід рівень довіри знижується (у меншій мірі це стосується волонтерів, які допомагають переселенцям). Довіра волонтерам, які допомагають армії, знижується з 85% на заході до 63% на сході. У випадку армії зниження – з 79% до 46%. Щодо церкви, то на заході довіряють 73%, а в інших регіонах – 43-46%", - зазначили соціологи.

Наступними за рівнем довіри йдуть переселенці (їм довіряють 41% респондентів, у 2018 році – 37%) і громадські організації (зараз довіряють 39% проти 41% у 2018 році).

При цьому переселенці і громадські організації мають позитивний баланс довіри-недовіри, тобто кількість тих, хто їм довіряє, перевищує кількість тих, хто не довіряє.

Зазначається, що решта 8 інституцій у списку мають негативний баланс довіри-недовіри.

Фактично, серед респондентів переважає недовіра інституціям центральної влади (президенту, парламенту, уряду), правоохоронним і судовим органам (Національна поліція, Патрульна поліція, СБУ), ЗМІ (як українським, так і російським).

Серед інституцій центральної влади президенту України Володимиру Зеленському довіряють 34% (у 2018 році аналогічний показник був 16%, але на той момент президентом був Петро Порошенко).

Водночас лише 14% довіряють уряду і 12% – парламенту (аналогічні показники для КМУ і ВРУ, які були чинні на грудень 2018 року, становлять 11% і 8% відповідно).

Патрульній поліції довіряють 34% респондентів (проти 30% у 2018 році), Нацполіції – 29% (стільки ж було у 2018 році), СБУ довіряють 27% (проти 21% у 2018 році).

Якщо українським ЗМІ довіряють 30% (у 2018 році – 31%), то російським ЗМІ – 4% (стільки ж було у 2018 році).

Опитування проводилося серед 2001 респондента віком 18 років і старше методом телефонних інтерв’ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

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Автор: Антоніна Доломанжи