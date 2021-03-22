У віковому розрізі найоптимістичнішими є молоді люди 18-24 років: 22% вважають, що події в країні розвиваються в правильному напрямку.

69% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі.

Про це свідчать оприлюднені на прес-конференції дані опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього (UIF) за сприяння "Нью Імідж Маркетинг Груп".

В порівнянні з минулим місяцем кількість тих, хто вважає, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, зменшилася на 5% (було 74%). При цьому лише 16% респондентів вважають, що події в країні розвиваються в правильному напрямі. Кількість позитивних оцінок у порівнянні з минулим місяцем збільшилася на 2%.

Також, за даними опитування, 56% респондентів вважають, що ситуація в їх області розвивається в неправильному напрямі (місяць тому - 58%), а ще 51% вважають, що так розвивається вона і в їхньому населеному пункті.

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У віковому розрізі найоптимістичнішими є молоді люди 18-24 років: 22% вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямі, а 61% - в неправильному, а серед людей віком 55 років і старше, які вважають, що події рухаються в неправильному напрямі, - 71% проти 15% - в правильному.

Як проводилося опитування

Український інститут майбутнього (UIF) за сприяння "Нью Імідж Маркетинг Груп" провів опитування громадської думки з 3 по 13 березня. Було опитано 2400 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,05%.

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Автор: Надя Пришляк