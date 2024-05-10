У грудні 59% опитаних відповіли, що Україні демократична система важливіша.

Українці переважно змінили свою думку у порівнянні із попередніми роками і вважають, для України важливіша демократична система, ніж сильний лідер.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Дослідження показало, що більшість українців – 57% – вважають, що Україна скоріше або повністю є демократичною (з них 34% вважають, що майже або повністю, а 23% вважають скоріше демократичною).

Натомість лише 14% відповіли, що Україна є скоріше або цілковито диктаторською. Утім, ще є 27% респондентів, які вважають, що Україна водночас є в рівній мірі диктаторською і демократичною країною.

Відео дня

"Інше питання - а що для самих громадян є важливіше: щоб ми мали сильного лідера (лідерів) чи щоб ми мали демократичну систему? У липні 2022 року КМІС ставив запитання, що "зараз" є важливим для України і 58% відповіли, що "зараз Україні сильний лідер важливіше, ніж демократична система", а про пріоритет демократичної система відповіли 27%. Подібне запитання ми ставили у жовтні 2020 року, проте без акценту "зараз", тобто запитували, що в цілому має бути пріоритетом. На той момент 54% віддавали перевагу сильному лідеру і 31% - демократичній системі (що, відповідно, схожу на потреби "зараз" за опитуванням у липні 2022 року)", - заявили соціологи.

Натомість, як зазначається, у грудні 2023 року більшість українців (59%) відповіли, що Україні демократична система важливіша. Частка тих, хто вважав, що Україні важливіше мати сильного лідера – 32%. У всіх регіонах більше тих, хто віддає перевагу демократичній системі.

Опитування проведені у грудні - лютому методом телефонних інтерв’ю близько 1000 респондентів за всеукраїнською вибіркою дорослих громадян.

Опитування українців: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 83% українців вірять у перемогу у розпочатій Росією війні, з них - 34,5% вважають, що це може трапитися за один-два роки.

Порівняно з попередніми опитуваннями очікувані терміни настання перемоги стають більш віддаленими. З-поміж тих, хто вірить у перемогу, 22% вважають, що вона відбудеться до кінця цього року, тоді як у лютому-березні 2023 року 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023-го.

34,5% вважають, що вона настане за 1-2 роки (у лютому-березні 2023-го - 26%). Що для цього знадобиться від 3 до 5 років - відповідно 17% і 7%, більш ніж 5 років - відповідно 4% і 1%, що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя" - відповідно 0,8% і 0,4%. Більше стало тих, хто не знає, коли саме можна очікувати на перемогу (відповідно 21% і 15%).

Вас також можуть зацікавити новини: