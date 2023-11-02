Відзначається, що рівень демократії в світі знижується шостий рік.

Міжурядова організація IDEA заявила, що половина країн світу переживає занепад демократії - від неповноцінних виборів до обмеження прав, включаючи свободу слова і зборів.

У своїй щорічній доповіді Міжнародний Інститут демократії та сприяння виборам зазначив, що 2022 рік став шостим роком поспіль, коли число країн з чистим зниженням демократії перевищило число країн з чистим підвищенням, що є найтривалішим падінням з моменту початку ведення обліку в 1975 році.

"Одним словом, демократія як і раніше в біді, в кращому випадку вона знаходиться в стані стагнації, а в багатьох країнах - в стані занепаду", - заявив у звіті генеральний секретар IDEA Кевін Касас-Замора.

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На думку аналітичного центру, ослаблення таких "захисних бар'єрів" демократії, як вибори, парламенти і незалежні суди, призвело до проблем у забезпеченні верховенства закону і притягнення політиків до відповідальності.

"Однак, попри ослаблення багатьох формальних інститутів, таких як законодавчі органи, є надія, що ці більш неформальні системи стримувань і противаг, від журналістів до організаторів виборів і антикорупційних комісій, зможуть успішно боротися з авторитарними і популістськими тенденціями", - сказав він.

На думку IDEA, цей спад слід розглядати в сукупності з кризою вартості життя, зміною клімату і вторгненням Росії в Україну в 2022 році, що створило серйозні проблеми для багатьох лідерів.

За даними IDEA, Європа залишається регіоном з найвищими показниками, проте в багатьох країнах з усталеною демократією, включаючи Австрію, Угорщину, Люксембург, Нідерланди, Польщу, Португалію і Великобританію, відбулося значне зниження конкретних показників демократичної діяльності.

Водночас Азербайджан, Білорусь, Росія і Туреччина значно відстали від решти Європи, демонструючи за більшістю показників демократії результати значно нижче середньоєвропейських.

Відзначається, що в більшості країн Північної і Південної Америки вдалося провести вибори, що заслуговують на довіру, та їх показники за категоріями демократії як і раніше знаходяться на середньому рівні, хоча в таких державах, як Сальвадор і Гватемала, останнім часом спостерігалося різке зниження показників.

Проте, на думку аналітичного центру, в деяких країнах з'явилися "зелені паростки": дивно високий рівень політичної участі і зниження рівня корупції, особливо в Африці.

Диктатура в Росії - рішення ПАРЄ

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань і прав людини висловив стурбованість легітимністю поправок до Конституції Росії, які дозволили главі цієї країни Володимиру Путіну залишатися при владі до 2036 року.

Величезна влада президента, що виникла внаслідок надзвичайно тривалого перебування на посаді в поєднанні з відсутністю будь-яких стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні засоби масової інформації та активне громадянське суспільство, перетворила Російську Федерацію на фактичну диктатуру.

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