Мешканець села Олізарівка ледь не слідом ходив за окупантами і все розміновував.

На Київщині мешканець села Олізарівка власноруч прибирав ворожі міни та допомагав ЗСУ. Партизан-сапер розміновував території, проте одного разу йому не пощастило - чоловік втратив частину ноги.

Як партизан-сапер навчився розміновувати та чим він планує займатися далі, повідомляє ТСН.

Євген Шабуня мешкає у селі Олізарівка, він ледь не слідом ходив за окупантами та все розміновував. До війни чоловік почав готуватися завчасно. Він дивився багато різних фільмів, читав та вже давно для себе зрозумів, що ворог насамперед буде мінувати усе довкола. Тому Шабуня почав вчитися розміновувати території за відео в інтернеті. Також він купив собі металошукач, дуже простенький та дешевий.

Знання знадобилися майже одразу. До села Олізарівка в Іванківському районі окупанти зайшли на третій день повномасштабної війни. Рашисти звідусюди мінували до себе підступи.

"Вони приїхали, поставили, а я вже за годину пішов, зібрав. Вони приїжджають у шоці - одні ями лишились, нічого немає. Вони ще ставили "сюрпризи". Перед тим, як підняти, я розкопував і лінійкою перевіряв, чи є щось під низом. Якщо щось було намотував наверх шнурок, звичайна мотузка для білизни, та стягував", - розповів партизан-сапер.

Ще цікавіше чоловік знешкоджував розтяжки. Для цього йому вистачало рибацької вудки.

"Брав звичайний спінінг, бачив розтяжки та закидував спінінг. Метрів на 20-30 відлазив, лягав на землю і крутив. Заціплював розтяжку, а вона вибухала. Я швидко скрутив, змотався та втік", - з посмішкою пригадує сміливець.

Чоловік вважає себе фартовим. Йому завжди щастило. Партизан допомагав ЗСУ та навіть власноруч "демілітаризував" окупантів.

"Я виходив до наших солдат. Ставив мітки на планшеті, а вже по моїх мітках вони їх били. Я з посадки підліз - вони (окупанти - УНІАН) окопуються, стоїть дві БМП. Я з одної БМП дістав 6 автоматів, ящик гранат. Забрав це все діло і відніс, та підпалив сидушку їм", - розповів партизан-сапер.

Коли село звільнили від окупантів, чоловік продовжив розміновувати території. Він допомагав місцевим саперам, які й розповіли про сміливця ТСН. Чоловік власноруч зібрав сотні мін та розтяжок. Проте одного разу йому не пощастило, сапера-самородка підвів металошукач.

"Стояла протипіхотна (міна - УНІАН), і я наступив на неї. Металошукачем я проводив, проте він не побачив. Навіть трохи не запищав. Від того місця, де я підірвався, було метрів 200, я виліз туди, перев'язав собі ногу та й дочекався поки приїхали, забрали", - поділився спогадами чоловік.

Неможливо навіть порахувати, скільки життів врятувала партизансько-саперна діяльність сміливого чоловіка. Він втратив частину ноги, йому вже зробили декілька операцій. Надалі Шабуня планує встановити протез. Про сміливий подвиг чоловіка нині знає все громада.

Чоловік мріє піти в ДСНС та й надалі допомагати людям. В Іванківській громаді клопотатимуть, щоб сапера усе ж взяли до своєї команди рятувальники.

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