Вдову загиблого в листопаді бійця в лікарню везла її подруга.

У Львові патрульні супроводили в пологовий будинок 19-річну породіллю, у якої вже почалися перейми.

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Вдову загиблого в листопаді бійця в лікарню везла її подруга. Жінки потрапили в затор.

Побачивши попереду поліцейське авто, жінка почала сигналити, блимала фарами, а потім просто вибігла з авто і попросила копів про допомогу.

Водії ввічливо пропускали кортеж і за лічені хвилини жінка вже була в пологовому будинку.

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Автор: УНІАН