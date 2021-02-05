Автомобіль породіллі потрапив у затор / фото REUTERS
У Львові патрульні супроводили в пологовий будинок 19-річну породіллю, у якої вже почалися перейми.
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Вдову загиблого в листопаді бійця в лікарню везла її подруга. Жінки потрапили в затор.
Побачивши попереду поліцейське авто, жінка почала сигналити, блимала фарами, а потім просто вибігла з авто і попросила копів про допомогу.
Водії ввічливо пропускали кортеж і за лічені хвилини жінка вже була в пологовому будинку.
У Львові патрульні супроводили до пологового будинку 19-річну породіллю
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