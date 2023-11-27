Апеляційний суд змінив йому цілодобовий домашній арешт на нічний.

21-річний патрульний Єгор Звонков, який у серпні під час конфлікту у Дніпрі застрелив чоловіка, зможе повернутися до роботи у поліції. Про це повідомив адвокат Андрій Йосипов.

"Вода камінь точить у справі поліцейських Дніпра. Апеляційну скаргу захисту задоволено, прокурору відмовлено, застосовано домашній арешт у нічний час доби", - розповів він.

Зокрема, Йосипов опублікував рішення Дніпропетровського апеляційного суду, згідно з яким ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду від 26 жовтня про подовження строку запобіжного заходу поліцейському у вигляді цілодобового домашнього арешту скасовано. Натомість застосовано нічний домашній арешт.

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За словами адвоката, Звонков може приступати до роботи у Нацполіції.

"Поступова, але клопітка та наполеглива робота захисту приносить свої результати. Безглуздість інкримінованого злочину починає проступати, незважаючи на неготовність надавати оцінку кваліфікації слідчими суддями", - додав він.

Вбивство патрульним чоловіка у Дніпрі 29 серпня – що відомо

29 серпня у Дніпрі патрульні поліцейські через порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Jaguar, в якому перебував 38-річний Джумбері Сілогава, жінка та двоє дітей.

Між поліцейськими та людьми з авто виник конфлікт. Чоловік ображав патрульну, вдарив її, а потім накинувся на поліцейського. В цей час жінка, яка була з ним в авто, тримала поліцейську, щоб вона не пішла на допомогу колезі. Патрульний вистрілив у чоловіка, той помер на місці події.

За даними ЗМІ, у Сілогави раніше були проблеми із законом, пов'язані зі зброєю. Разом з ними та його двома дітьми у салоні автівки була 23-річна Тетяна Патинка. Її називають коханкою загиблого. Під час інциденту вона чинила опір і напала на патрульну, за що отримала підозру. Їй присудили нічний домашній арешт.

Патрульного, який вбив чоловіка, взяли під цілодобовий домашній арешт. Він не визнає себе винуватим.

За даними ДБР, жінка, яка перебувала в автомобілі, була напідпитку.

Також слідчі перевіряли вміст алкоголю в крові загиблого чоловіка. Його цивільна дружина та діти стверджували, що напередодні він вживав алкоголь і сів за кермо нетверезим.

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