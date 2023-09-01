На момент кривавої стрілянини в автівці були двоє неповнолітніх дітей чоловіка від попереднього шлюбу.

Кривава стрілянина за участю патрульних у Дніпрі обростає новими деталями. Як дізналися ЗМІ, у загиблого внаслідок інциденту Джумбері Сілогави раніше були проблеми із законом пов'язані зі зброєю.

Як повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на джерела у правоохоронних органах, Сілогава піднімав руку на своїх колишніх дружин, проте кримінальні справи вже закрито.

"У 2022 році Сілогава стріляв з автомата по склу автомобіля "Ягуар" (ймовірно, його ж і зупинили патрульні у той день - УНІАН), який належить його екс-дружині Наталії", - пише видання.

Наталія та Джумбері розлучилися у квітні цього року, оскільки жінка дізналася про кохану Тетяну Патинку. У той роковий день, 29 серпня, коханка Сілогави була з ним у машині та чинила опір поліціянтам.

За даними видання, Наталія та Джумбері ділили спільне майно у судах. У день стрілянини чоловік забрав двох спільних синів на відпочинок. Жінка не підозрювала, що він перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

Після стрілянини Наталія приїхала по дітей та влаштувала сварку з коханкою екс-чоловіка.

Детальніше про коханку Сілогави - Тетяну Патинку - ми розповідали у матеріалі.

Кривава стрілянина у Дніпрі

29 серпня в Дніпрі патрульні поліцейські зупинили Jaguar, в якому перебував 38-річний Джумбері Сілогава, жінка та двоє дітей. Авто, як показало відео з камер спостереження, порушував правила дорожнього руху.

Коли патрульні зупинили авто порушника, між правоохоронцями та водієм виник конфлікт. Відео, зняте одним з дітей, що перебували в салоні, показало, що відповідь на агресивну поведінку Сілогави поліцейський застосував зброю, чоловік загинув на місці.

Патрульний поліцейський, який смертельно поранив людину після затримання авто, не визнає себе винуватим. Суд відправив його під домашній арешт.

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