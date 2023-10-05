У її крові було 0,32 проміле алкоголю при нормі 0,2.

Жінка, яка перебувала в автомобілі Jaguar разом із чоловіком, застреленим 29 серпня патрульним у Дніпрі, була напідпитку. Цю інформацію УНІАН підтвердив речник Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Полтаві Олександр Білка.

"У момент зупинки автомобіля за кермом сиділа жінка, "Драгер" встановив у неї 0,32 проміле алкоголю (допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує автомобілем становить 0,2 проміле – УНІАН)", - розповів він.

Як повідомила Українській правді радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, стосовно загиблого чоловіка слідство ще не надало відповідну довідку про вміст алкоголю в його крові, тривають комплексні експертизи.

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"Водночас слідчі допитали цивільну дружину і дітей загиблого, які зазначили, що напередодні він вживав алкоголь і сів за кермо напідпитку. Тобто слідство має безпосередні свідчення", - повідомила вона.

Щодо куль у тілі загиблого, то за словами Сапьян, за даними слідства, поліцейський здійснив три постріли, а влучань було два.

Вбивство патрульним чоловіка у Дніпрі 29 серпня – деталі

29 серпня у Дніпрі патрульні поліцейські через порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Jaguar, в якому перебував 38-річний Джумбері Сілогава, жінка та двоє дітей.

Між поліцейськими та тими, хто був в авто, виник конфлікт. Чоловік ображав патрульну, вдарив її, а потім накинувся на поліцейського. В цей час жінка, яка була з ним в авто, тримала поліцейську, щоб вона не пішла на допомогу колезі. Поліцейський вистрілив у чоловіка, той помер на місці події.

Патрульному, який вбив чоловіка, взяли під цілодобовий домашній арешт.

За даними ЗМІ, разом із Сілогавою та його двома дітьми у салоні автівки була 23-річна Тетяна Патинка. Її називають коханкою загиблого. Під час інциденту вона чинила опір і напала на патрульну, за що отримала підозру. Їй присудили нічний домашній арешт.

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