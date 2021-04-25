Також він заявив, що багато українських церковних традицій, які зараз вважаються російськими, насправді «вкрадені» в України.

Православна церква України (ПЦУ) працює над уніфікацією церковних традицій, зокрема це стосується богослужбових книг та одягу священнослужителів.

Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

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«Зараз ми працюємо над тим, щоб уніфікувати і спів. У нас є фахівці, які займаються розробкою богослужбових книг, щоб все уніфікувати. Але на це потрібен час», - сказав він.

За словами митрополита Епіфанія, уніфікація торкнеться і богослужбового одягу. «Це стосується і богослужбового одягу. Якщо ви зараз подивитеся, то більшість духовенства все ж таки поступово самостійно змінює. Ми не примушуємо. Бо силою ніколи не прищепиш любов до чогось. І священнослужителі повинні поступово самостійно прийти до усвідомлення. І я бачу, що цей процес досить інтенсивно зараз розвивається. Потрібен тільки час», - додав предстоятель ПЦУ.

Також митрополит Епіфаній заявив, що багато українських церковних традицій, які зараз вважаються російськими, насправді «вкрадені» в України. «Якщо говорити про російські традиції, то треба знати ще й історію, що це свого часу були вкрадені українські добрі традиції. Тому, я думаю, що з часом українська церква буде більше змінюватися, реформуватися і робити все задля того, щоб бути духовно корисною кожному українцеві», - сказав він.

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Автор: Павло Степанець