Православна церква України (ПЦУ) працює над уніфікацією церковних традицій, зокрема це стосується богослужбових книг та одягу священнослужителів.
Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.
Читайте такожВсі православні парафії в Україні належать ПЦУ - Епіфаній
«Зараз ми працюємо над тим, щоб уніфікувати і спів. У нас є фахівці, які займаються розробкою богослужбових книг, щоб все уніфікувати. Але на це потрібен час», - сказав він.
За словами митрополита Епіфанія, уніфікація торкнеться і богослужбового одягу. «Це стосується і богослужбового одягу. Якщо ви зараз подивитеся, то більшість духовенства все ж таки поступово самостійно змінює. Ми не примушуємо. Бо силою ніколи не прищепиш любов до чогось. І священнослужителі повинні поступово самостійно прийти до усвідомлення. І я бачу, що цей процес досить інтенсивно зараз розвивається. Потрібен тільки час», - додав предстоятель ПЦУ.
Також митрополит Епіфаній заявив, що багато українських церковних традицій, які зараз вважаються російськими, насправді «вкрадені» в України. «Якщо говорити про російські традиції, то треба знати ще й історію, що це свого часу були вкрадені українські добрі традиції. Тому, я думаю, що з часом українська церква буде більше змінюватися, реформуватися і робити все задля того, щоб бути духовно корисною кожному українцеві», - сказав він.
Вас також можуть зацікавити новини
- Як повідомляв УНІАН, раніше митрополит Епіфаній розказав, як відзначатиметься Великдень в умовах карантину цього року. Зокрема, він повідомив, що храми будуть відчинені, а рішення щодо Великоднього богослужіння ухвалюватиметься на місцях залежно від епідзони.
- Кількість вірян серед молоді знизилася і їх потрібно залучати до церкви - Епіфаній
- Епіфаній висловився про можливу легалізацію канабісу в Україні
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram