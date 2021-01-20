Керівництво Української держави та спецслужби нададуть таким діям Медведчука відповідну оцінку.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявляє, що народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук у своїх політичних інтересах планує через Білорусь завезти в Україну декількох полонених з Донбасу.

Про це повідомляється на сторінці Українська делегація для участі у ТКГ у соціальній мережі Facebook.

"Російська Федерація та народний депутат України Віктор Медведчук спільно намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах. З цією метою вони планують завезти до України через Білорусь з Росії декількох осіб (попередньо 9), які утримувалися на тимчасово окупованій території України", - наголошується у повідомленні.

"Хто ці особи, чи були вони верифіковані у списках на звільнення, які обговорювалися в рамках Тристоронньої контактної групи, в якому стані ці особи – поки невідомо", - зауважується у повідомленні.

На думку української делегації, "така активність РФ, її намагання використати В.Медведчука, є демонстративним кроком, який підважує процедури та практики, які реалізовуються в рамках діяльності Тристоронньої контактної групи".

Крім того, учасники переговорів від України вважають, що "керівництво Російської Федерації таким чином нехтує домовленостями, досягнутими на вищому рівні у нормандському форматі, фактично принижуючи значення відповідних зусиль Німеччини, Франції та ОБСЄ".

"Попередньо відомо, що цих 9 осіб "дістали" з окупованої території України, перевезли до Ростова, там протримали, готуючись "віддати" В.Медведчуку. Згідно із державними процедурами, цих осіб після перетину кордону України доведеться помістити в обсервацію та провести через повну перевірку спеціальних служб – фактично, Кремль та Медведчук підставляють цих людей під додаткове навантаження, намагаючись вивезти їх в обхід офіційної процедури звільнення через майданчик ТКГ", - сказано у повідомленні.

"Глибоко аморальна спроба використати долі людей, які утримувалися на окупованій території, з політичною та іміджевою метою ще раз демонструє усім, що В.Медведчук є неадекватною званню українського громадянина особою, а РФ – не здатною дотримуватись на цьому етапі елементарних процедур і практик, за які сама взяла на себе відповідальність", - йдеться у повідомленні.

Водночас, сказано, що керівництво держави та українські спецслужби нададуть цим спробам відповідну оцінку.

Також українська делегація чекає відповідної реакції міжнародних партнерів.

Передача українських полонених Медведчуку: що відомо

16 січня низка російських ЗМІ розповсюдила новину, що бойовики на Донбасі готові передати українській стороні деяких утримуваних у місцях позбавлення волі громадян України за посередництва Віктора Медведчука.

Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що розцінює ці заяви керівництва ЛДНР про намір передати частину утримуваних осіб за посередництва Медведчука як чергову спробу Росії ухилитися від виконання міжнародних домовленостей.

У Міністерстві закордонних справ України звинуватили Російську Федерацію у порушенні усталених механізмів звільнення утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб на тимчасово окупованих українських територіях.

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Автор: Віталій Саєнко