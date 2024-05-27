Наразі військовозобов'язані на кордоні повинні надавати військово-облікові документи.

Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, як змінилася ситуація на кордоні з моменту набрання чинності оновленого закону про мобілізацію.

"Останнім часом кількість відмови на добу коливається в районі 150-200. Через те, що вони не підпадають під категорію пропуску чи не мають умов для пропуску – необхідних документів, які давали б їм право на перетин кордону. Зазначу, що останнім часом суттєвих змін у перетині кордону не відбулося", – сказав Демченко.

Він також додав, що з 18 травня прикордонники в деяких категорій осіб почали перевіряти наявність військово-облікового документа на додачу до тих умов, які кожній з категорій дозволяють перетнути кордон

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"Ці документи мають бути в паперовому вигляді та мати відповідні відмітки про відстрочку, або ж про виключення з військового обліку. Нагадаємо, що це ми перевіряємо у заброньованих осіб. У тих, хто відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатні до військової служби за станом здоров'я. Ми це також перевіряємо в осіб, які мають на утриманні трьох чи більше дітей до 18 років, або самостійно виховує дитину. А також в інших категорій, які визначені статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що дає право на відстрочку від призову", – пояснив Демченко.

Мобілізація в Україні: інші важливі новини

Раніше в Міноборони повідомили, що ТЦК не можуть позбавляти військовозобов'язаних водійських прав. Втім, рішення про вилучення цих документів може прийняти суд.

Військовий адвокат Сергій Дубок розповів, які штрафи загрожують військовозобов'язаним за порушення правил оновлення облікових даних. Так, якщо військовозобов'язані не стоять на обліку або вчасно не оновлюють свої дані, то їм загрожує штраф 17 тисяч гривень. За його словами, якщо порушення буде вчинено повторно впродовж року, тоді штраф становитиме 25 500 грн.

Він також прокоментував можливу відправку повісток поштою – за словами адвоката, якщо військовозобов'язаний не оновив свої дані протягом 60 днів з набрання чинності оновленого законодавства, повістка буде надіслана на його адресу зареєстрованого місця проживання.

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