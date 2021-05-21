64% респондентів вважають, що жінка може зазнати сексуального насильства з боку чоловіка, з яким перебуває у шлюбі або зустрічається.

Переважна більшість опитаних громадян України вважають, що жінка не повинна терпіти насильство, щоб врятувати сім'ю.

Про це свідчать результати національного опитування, яке Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні щороку проводить у межах програми з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству, фіксує позитивні зрушення у свідомості суспільства.

Як зазначають у Фонді, українці демонструють підвищену обізнаність щодо насильства серед жінок.

Як свідчить дослідження, 80% не вважають, що жінка повинна «закривати очі» на насильство з боку чоловіка заради збереження сім’ї: частка таких відповідей значуще зросла як серед чоловіків, так і серед жінок у порівнянні з минулими дослідженнями. Лише 1% опитаних погоджується з цим твердженням, ще 15% – вважають, що бувають такі обставини, що жінка вимушена терпіти і 4% – не змогли відповісти.

Читайте такожВ Одеській області подружжя "педагогів" ґвалтувало маленьких дітей та називало це "іграми" (фото, відео)Водночас, більше половини українців (64%) вважають, що жінка може зазнати сексуального насильства з боку чоловіка, з яким перебуває у шлюбі або зустрічається. Ця частка зросла на 6% порівняно з 2020 роком.

Ще 24% опитаних вважають, що жінка не може зазнати такого насильства, а 12% – не змогли відповісти.

При цьому, 39% українців вважають, що насильство найчастіше трапляється в недостатньо забезпечених сім’ях, але 50% не погоджуються з таким твердженням, а 11% – не змогли відповісти.

Як з'ясували соціологи, 43% українців вважають, що чоловіки можуть страждати від домашнього насильства з боку жінок так само, як і жінки від чоловіків. Ще 31% опитаних вважають, що чоловіки можуть страждати тільки від психологічного насильства з боку жінки, 16% – переконані, що ні, домашнє насильство – це лише про жінок та дівчат, а 11% – не змогли відповісти.

Разом з тим, 28% респондентів вважають, що фізичне насильство чоловіка проти жінки можна виправдати (окремо так вважають 37% опитаних чоловіків і 20% жінок, - це свідчить, що ця частка незначуще змінилась з 2020 року). Зокрема, на думку 4% респондентів, з деякими жінками інакше не можна, а 24% – поділяють думку, що це негативне явище, але в деяких ситуаціях чоловіків можна зрозуміти, у житті всяке трапляється.

При цьому, 69% опитаних переконані, що в жодному разі фізичне насильство чоловіка проти жінки не можна виправдати, а 3% – не змогли відповісти.

Половина населення (50%) вважає, що одноразовий інцидент фізичного насильства з боку чоловіка проти жінки можна вибачити, якщо чоловік визнав свою помилку і вибачився, а 34% – з цим не згодні.

4% респондентів вважають, що твердження «б’є – значить любить» має зерно істини. У 2021 році ця частка зменшилась як серед чоловіків, так і серед жінок, бо у 2020 році так вважали 7% опитаних. Але 87% переконані, що це пережитки минулого і ця фраза не має нічого спільного з сучасністю.

Майже половина українців (49%) вважають, що проблема домашнього насильства існує через те, що є проблема виховання: насильство вважається прийнятним. У 2021 році ця частка значуще зросла в основному за рахунок жінок

Ще 64% опитаних втрутились би в ситуацію застосовування фізичної сили чоловіком проти жінки, причому чоловіки частіше втрутились би самостійно, а жінки – викликали б поліцію. Половина населення (49%) втрутилась би в ситуацію застосовування фізичної сили жінкою проти чоловіка. Дещо більше половини населення (67%) втрутились би в гучну сварку між чоловіком і жінкою в сусідському помешканні.

Довідка. Опитування проведене компанією InfoSapiens у межах проекту UNFPA з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству, що здійснюється за фінансової підтримки уряду Великої Британії. Методом особистого інтерв’ю (вдома) було опитано 1 тис. осіб старше 16 років. Максимальна теоретична похибка становить 3,2%.

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Автор: Віталій Саєнко