Результати дослідження виявилися несподіваними для більшості батьків.

Діти в перших класах шкіл Києва не розуміють у середньому 40% від усього почутого на уроках через незнання української мови. Про це повідомив засновник громадської організації "Спільномова" Андрій Ковальов.

За його словами, ГО з січня 2024 почала впроваджувати в школах нову методику вимірювання не лише активного словникового запасу, а й розуміння почутого учнями 1-2 класів в школах Києва. При цьому попередні дослідження в дитсадках показали, що 85% 5-річних дітей у Києві володіють українською на недостатньому рівні.

"В середньому діти в 1 класі не розуміють 40% від почутого від модератора, 65% (2/3) від всіх дітей не розуміють більше 50% почутого, 29% (майже 1/3) не розуміють більше 75% почутого", - йдеться у повідомленні.

Дослідники припускають, що ситуація з нерозумінням почутого на уроках значною мірою є причиною низьких результатів українських учнів у 2022 році - тоді 41% 15-річних підлітків не опанували читання з розумінням на базовому рівні.

"Результати таких вимірювань є досить шокуючими для більшості батьків і з них (вимірювань) починаються зміни мовного середовища в закладі освіти на краще", - резюмує Ковальов.

Державна мова в Україні - останні новини

В одній із лікарень Львова з'явилось оголошення щодо необхідності спілкуватися в закладі виключно державною мовою, яке розкололо мережу. Автори оголошення посилалися на статтю 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Оголошення викликало неабиякий резонанс у мережі. Користувачі умовно поділилися на два табори: одні виступили на підтримку керівництва медзакладу, інші наполягали на праві вільно спілкуватися російською мовою у державних установах.

Також УНІАН повідомляв, що в університеті Ірпеня розгорівся мовний скандал. Викладачка відмовилася вести лекцію українською мовою та "дозволила" студентці не приходити на її пари.

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