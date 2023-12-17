З Одеси за кордон Боніфацій мандрував в окремому купе.

Собака, який "прославився" тим, що після знищення дамби Каховської ГЕС його прибило течією аж до берегів Одещини, знайшов нову родину у Польщі. Про це повідомили у громадській організації "Animal SOS Odessa".

Тоді песика зняли з купи плавучого сміття і тим самим врятували. Тварину назвали Боніфацій та знайшли йому нову родину.

"Різдвяна казка для Боніфація з Херсона. Коли він плив на плоту в потоках води та сміття, рятуючись від страшної катастрофи після підриву Каховської ГЕС, він не міг знати, що це – початок довгої дороги у нове життя. Боня, який чудом врятувався, пес з Херсона. Йому пощастило зустріти на своєму шляху багато хороших людей", – розповіли зоозахисники.

Коли собака потрапив до волонтерів, стан його здоров'я був пригнічений. Його лікували у клініках та амбулаторно, обстежували, призначали курси реабілітації.

"Кілька місяців Бонечка провів у нашому Центрі адопції й швидко завоював серця і наших волонтерів, і всіх гостей своїм чудовим характером, чарівною посмішкою, довірою до людей", - зазначають волонтери.

Вони шукали для Боні новий дім, де його любитимуть, та знайшли для тварини сім’ю у Польщі. Зоозахисники розповіли, як готували собаку до подорожі, як майбутні господарі оформили та сплатили всі необхідні документи, придбали квиток на поїзд для Боніфація.

"Боня навіть їхав в окремому купе", - наголошують в організації.

Волонтери дуже хвилювалися за те, як тварина перенесе дорогу, як прийме свою нову родину, але наразі Боніфацій вже у Польщі.

Зоозахисники оприлюднили відео, на якому зафіксовано як той гуляє парком зі своїми господарями, спить на м'якій ковдрі. Видно, що наразі він "щасливий, розслаблений та коханий".

"Кожна така історія - справжнє диво та чари для тварини, яка з мороку невідомості та прикрощів потрапляє в нове життя, сповнене радості та любові! Найголовніше те, що створити таке диво - під силу кожному, хто щиро любить тварин і робить все можливе та неможливе для їхнього щастя!", - підкреслюють у "Animal SOS Odessa".

Знищення Каховської ГЕС росіянами

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 6 червня відбулося масштабне руйнування греблі Каховської ГЕС, що призвело до швидкого скидання води із Каховського водосховища і затоплення долини Дніпра нижче за течією. В Міноборони України дійшли висновку, що гребля була зруйнована через потужний вибух всередині її конструкції.

Швидке надходження води з Каховського водосховища не просто затопило прибережні території, а спричинило масштабну техногенну катастрофу. Було затоплено та підтоплено десятки населених пунктів, загинули десятки, якщо не сотні людей, а також незліченна кількість свійських та диких тварин.

Протягом кількох днів після катастрофи до берегів Чорного моря на Одещині та Миколаївщині прибивало плавучі "острови", на яких перебували вцілілі представники фауни подніпров'я. Серед врятованих таким чином були і кілька собак.

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