Молодь може повернутися в Україну після навчання, але депопуляція неминуча, - Лібанова

Українці, які виїхали за кордон на навчання, можуть повернутися після здобуття освіти. Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в інтерв'ю Новини.LIVE.

"Практично всі, хто виїжджали з молоді в цьому якраз контингенті, вони виїжджали для того, щоб там навчатися", - сказала Лібанова.

За її словами, молодь може побачити, що привабливі робочі місця в інших країнах не завжди їм доступні.

Відео дня

"Вони можуть закінчити, отримати там вищу освіту. Побачити, що класні робочі місця, що вони не для них. Молоді може більше повернутися, ніж людей старшого віку, які можуть вирішити вже якось там жити", - зазначила соціолог.

Водночас Лібанова наголосила, що навіть повернення всіх українських мігрантів не зупинить скорочення населення, адже в Україні висока частка людей старшого віку та низька народжуваність.

"Навіть якщо ми повернемо всі 5 млн, навіть якщо ми туди додамо ще мільйон тих, хто виїхав раніше з різних причин, то все одно депопуляція неминуча. В нас дуже старе населення", - резюмувала вона.

Читайте також:
Чи мають право ТЦК зупиняти авто та перевіряти документи на блокпостах: відповідь адвоката
Чи мають право ТЦК зупиняти авто та перевіряти документи на блокпостах: відповідь адвоката
Росія завдала по Одесі ракетного удару: є загиблий та поранені
Росія завдала по Одесі ракетного удару: є загиблий та поранені
В Чехії хочуть зробити жорсткішими правила для українських біженців, - Reuters
В Чехії хочуть зробити жорсткішими правила для українських біженців, - Reuters
В Міноборони анонсували суттєві зміни в армії та мобілізації
В Міноборони анонсували суттєві зміни в армії та мобілізації
Мобілізація з 1 червня торкнеться не всіх: кого відправлять на фронт у першу чергу
Мобілізація з 1 червня торкнеться не всіх: кого відправлять на фронт у першу чергу
Гроші за комуналку можна повернути: що робити у разі переплати
Гроші за комуналку можна повернути: що робити у разі переплати

Демографічна ситуація

Як повідомляв УНІАН, раніше Лібанова заявила, що Україні через нестачу робочої сили доведеться зіткнутися із залученням трудових мігрантів, тому держава має проводити виважену й контрольовану міграційну політику. За її словами, зазвичай іммігранти не конкурують із місцевою робочою силою. 

Вона зазначила, що мігранти зазвичай заповнюють ніші, які є вакантними. Наприклад, у країнах Європи дуже багато мігрантів працюють на вивезенні сміття, двірниками, доглядальниками, на що місцеве населення не дуже погоджується.

Вас також можуть зацікавити новини: