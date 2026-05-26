Молодь може повернутися в Україну після навчання, але депопуляція неминуча, - Лібанова

Українці, які виїхали за кордон на навчання, можуть повернутися після здобуття освіти. Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в інтерв'ю Новини.LIVE.

"Практично всі, хто виїжджали з молоді в цьому якраз контингенті, вони виїжджали для того, щоб там навчатися", - сказала Лібанова.

За її словами, молодь може побачити, що привабливі робочі місця в інших країнах не завжди їм доступні.

"Вони можуть закінчити, отримати там вищу освіту. Побачити, що класні робочі місця, що вони не для них. Молоді може більше повернутися, ніж людей старшого віку, які можуть вирішити вже якось там жити", - зазначила соціолог.

Водночас Лібанова наголосила, що навіть повернення всіх українських мігрантів не зупинить скорочення населення, адже в Україні висока частка людей старшого віку та низька народжуваність.

"Навіть якщо ми повернемо всі 5 млн, навіть якщо ми туди додамо ще мільйон тих, хто виїхав раніше з різних причин, то все одно депопуляція неминуча. В нас дуже старе населення", - резюмувала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лібанова заявила, що Україні через нестачу робочої сили доведеться зіткнутися із залученням трудових мігрантів, тому держава має проводити виважену й контрольовану міграційну політику. За її словами, зазвичай іммігранти не конкурують із місцевою робочою силою.

Вона зазначила, що мігранти зазвичай заповнюють ніші, які є вакантними. Наприклад, у країнах Європи дуже багато мігрантів працюють на вивезенні сміття, двірниками, доглядальниками, на що місцеве населення не дуже погоджується.

