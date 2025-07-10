Президент повідомив, що говоритиме з партнерами про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України.

Цієї ночі Росія завдала масованого комбінованого удару, який тривав майже десять годин. Ворог використав 18 ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – "шахеди". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

За його словами, головна ціль атаки – Київ та область, також під ударами були Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина та Харківщина.

"На жаль, відомо про двох загиблих людей у Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз відомо про 16 поранених", - сказав президент.

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Зеленський наголосив, що це очевидне нарощування терору Росією, бо щоночі сотні "шахедів", постійні удари, масовані атаки проти українських міст.

"Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій", - сказав він.

Зеленський повідомив, що сьогодні говоритиме з партнерами в межах "коаліції охочих" про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України.

"На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати", - підкреслив президент.

Нічний удар РФ

Як повідомляв УНІАН, внаслідок удару російських "шахедів" по Києву постраждали 16 осіб. Крім того, з'явилися дані про двох загиблих.

Столичний мер Віталій Кличко розповів, що 10 постраждалих госпіталізовано, іншим допомогли на місці.

У Міністерстві внутрішніх справ додали, що в Подільському районі загинули 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.

У Нацполіції розкрили про масштаби руйнувань у місті. Зокрема, за її даними, пошкоджені житлові будинки, гуртожитки, СТО, гаражний кооператив, транспортні засоби, приміщення торгівельного центру, дорожнє полотно та трамвайні колії.

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