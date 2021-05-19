Лікарі вимагали гроші за безкоштовні операції.

У Запоріжжі двох лікарів КНП «Міська лікарня № 3» викрили на вимаганні хабарів у пацієнтів за надання безоплатних медичних послуг.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної прокуратури.

За даними слідства, дві посадові особи медичної установи за попередньою змовою налагодили механізм незаконного отримання коштів із пацієнтів за надання медичних послуг, які мають бути безоплатними.

«Загальна сума коштів становила майже 200 тис. грн щомісяця», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСуддю Донецького окружного адмінсуду затримали на хабарі в $30 тисяч (фото)Одного з лікарів затримано в порядку ст. 208 КПК України у приміщенні лікарні під час чергової передачі коштів – 12 тис. грн за проведення операції літній жінці.

Під час обшуків у службових кабінетах лікарів правоохоронцями вилучено значну суму коштів.

Медикам повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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Автор: Світлана Макринська