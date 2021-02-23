За словами чоловіка, його та інших затриманих під ОП привезли до актової зали Печерського відділку поліції.

Один із затриманих під час акції протесту на Банковій у Києві Максим Кривцов заявляє, що до нього застосували силу.

Про це учасник акції написав на своїй сторінці у Facebook.Читайте такожЧерез сутички під ОП поліція затримала 17 протестувальників (відео)

"Я в автозаку, везуть на Московську? 30. Якийсь "срочнік", реально м*дак, почав ф*гачити по голові. Я взагалі їх не чіпав і сніжки прибирав, щоб в шию не западали. Спочатку посадили в маленьку камеру автозаку на двох, тепер в індивідуальну. Новий досвід", - стверджує він.

За словами Кривцова, його та інших затриманих під ОП привезли до актової зали Печерського відділку поліції.

Онлайн-трансляція акції протесту в Києві через арешт Стерненка

Акції протесту через арешт Стерненка: що відомо

23 лютого у Києві на вулиці Банковій відбувається акція протесту у зв'язку з обвинувальним вироком суду й ув'язненням активіста Сергія Cтерненка.

Цього ж дня Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Його і другого обвинуваченого у справі Руслана Димчука взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО.

Обвинувачені пробудуть в СІЗО до завершення розгляду апеляційної скарги.

Стерненка визнали винним за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) УКУ. Покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст. 146 вже закінчився термін притягнення до кримінальної відповідальності. Димчука визнали винним за статтями 146 і 187 і призначили аналогічний термін ув'язнення.

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Автор: Ольга Робейко