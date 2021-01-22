В акції взяли участь близько 30 молодих людей.

У Києві біля посольства Білорусі відбувається акція на підтримку білоруського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції "Українці і білоруси разом проти "руського міра" беруть участь близько 30 молодих людей - представників громадської організації "Ардіс".

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Учасники акції тримають плакати зі своїми вимогами і гаслами, зокрема написи білоруською, українською та російською мовами: "Незалежність - це свобода!", "Припиніть робити з країни концтабір", "Білорусь! Пам’ятай свою історію! Поважай свої традиції! Бережу свою незалежність!".

Крім того, учасники акції розмістили лазерний проектор, спрямувавши його на будівлю посольства, на якому демонструють напис - "Вже досить! СРСР не повернеш!", а також карикатурне зображення президента РФ Володимира Путіна.

Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Він неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі нібито розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України і США.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі. 19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися почати підготовку до введення третього етапу санкцій.

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Автор: Дмитро Хилюк