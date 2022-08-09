Зловмисники торгували автомобілями, зокрема, на території Івано-Франківської та Львівської областей.

Національна поліція України припинила діяльність організованої злочинної групи, яка торгувала автомобілями, отриманими як гуманітарна допомога, для Збройних сил України.

Як повідомили у прес-службі МВС, організував злочинну оборудку житель Дніпра, який і заснував благодійну організацію.

"Він та його спільники під час збройної агресії Російської Федерації проти України здійснювали виїзди за кордон та під виглядом благодійної діяльності ввозили на територію України автомобілі, отримані як гуманітарна допомога. Надалі замість того, щоб передати транспортні засоби Збройним силам України, зловмисники реалізовували їх із метою наживи", - йдеться у повідомленні.

Поліція встановила, що учасники угруповання з квітня ввезли на територію України 135 автомобілів для подальшої реалізації з метою власного збагачення.

Поліцейські провели оперативну закупку трьох транспортних засобів у м. Дніпро. Встановлено, що зловмисники торгували автомобілями також на території Івано-Франківської та Львівської областей.

Проти зловмисників розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до семи років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що на Прикарпатті депутат облради влаштував таку ж оборудку. Його затримали, коли він продав машину швидкої допомоги, яку завіз як гуманітарну допомогу для ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: