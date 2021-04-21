В разі вторгнення Росії в Україну, в перемозі України впевнені 41% опитаних, а в поразці – 20%.

50% респондентів вважають основною причиною стягування Росією військ до кордону є бажання анексувати більшу частину України, із захопленням Північно-Кримського каналу для можливості подачі води в окупований Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього (UIF) за сприяння "Нью Імідж Маркетинг Груп", оприлюднили сьогодні на прес-конференції.

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За словами виконавчого директора UIF Вадима Денисенко, 28% опитаних вважають, що нарощування РФ військ – це торг російської влади за подачу води до Криму.

При цьому 7% опитаних переконані, що так Росія "брязкає" зброєю, а реальної загрози для України не існує. Ще 3% респондентів зазначили, що це намагання російської влади підняти свій рейтинг напередодні парламентських виборів восени. На думку 5% опитаних, це – відповідь на санкції проти українських політиків Віктора Медведчука і Тараса Козака. 8% респондентів не мають однозначної відповіді.

Денисенко зазначив, що, в разі вторгнення Росії в Україну, впевнені в перемозі України 41% опитаних, а точно впевнені в поразці України лише – 20%.

За його словами, 31% респондентів вважають, що буде тривалий військовий конфлікт, в результаті якого Росія зазнає поразки, 11% – буде блискавичне вторгнення, в результаті якого українські війська будуть розбиті, 10% – буде блискавичне вторгнення, внаслідок якого російські війська будуть розбиті. Ще 10% респондентів вважають, що буде тривалий військовий конфлікт, в результаті якого Україна зазнає поразки.

"Тобто, в цілому, ми можемо говорити, що велика маса людей, попри те що зараз ми розуміємо, хто наш ворог, вважає, що Україна переможе", - наголосив Денисенко.

При цьому, за даними опитування, майже половина українців (45%) вважають реальною загрозою напад Росії чи введення російських військ на територію України.

Що відомо про опитування

Український інститут майбутнього (UIF) за сприяння "Нью Імідж Маркетинг Груп" провів онлайн-опитування в квітні на всій території України (крім тимчасово непідконтрольних територій частини Донецької та Луганської області, окупованої АР Крим). В опитуванні по інтерактивній структурованій анкеті взяли участь 1 тис. 148 респондентів. Статистична похибка не перевищує 3,5%.

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Автор: Надя Пришляк