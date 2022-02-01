Міжнародна спільнота непокоїться, що Росія залучить зосереджені навколо України війська для нового вторгнення.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив, що Польща готується до різних варіантів розвитку подій на російсько-українському прикордонні, включно з найгіршими сценаріями.

Про це Моравецький розповів під час прес-конференції у Києві за результатами зустрічі з главою українського уряду Денисом Шмигалем.

"Польща також готується до найгіршого варіанту, хоча я сподіваюся, що до цього не дійде. У такому випадку ми готові приймати українських поранених, а також евакуювати частину громадян України", - сказав Моравецький.

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Що цьому передувало

Напередодні поїздки в Україну Моравецький підтвердив, що Варшава відправить Україні оборонне озброєння. Проте у Києві польський прем’єр має намір уточнити у Зеленського та Шмигаля, якого типу військової допомоги потребують українці, щоб вони могли захищатися від Росії.

З листопада 2021 року Росія зосередила на кордонах з Україною понад 100 тисяч військових. Міжнародна спільнота непокоїться, що Кремль залучить армійців і техніку до повномасштабного наступу.

У зв’язку з новою загрозою російської агресії у Східній Європі США, Британія та ЄС працюють над інструментами стримування намірів Путіна, зокрема шляхом запровадження жорстких санкцій.

США та низка країн Європи погодилися передати українській армії військове озброєння для захисту суверенітету держави від імовірного нового наступу Росії.

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