Міжнародна спільнота непокоїться, що Росія залучить зосереджені навколо України війська для нового вторгнення.

Варшава у рамках військової допомоги Збройним силам України планує передати, зокрема, боєприпаси, ПЗРК "Грім" і дрони різного типу.

Про це під час брифінгу у вівторок перед візитом до Києва заявив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, цитує Укрінформ.

"Солідарність і слова сьогодні недостатні, зараз їх треба перековувати у дії. З цієї та інших причин, які пов’язані з дуже небезпечною воєнною ситуацією, яка, на жаль, там склалася, ми також готові передати оборонну зброю", - сказав глава польського уряду.

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Про передачу оборонного озброєння прем’єр говорив з президентом країни Анджеєм Дудою. Проте у Києві Моравецький має намір уточнити у Зеленського та Шмигаля, якого типу військової допомоги потребують українці, щоб вони могли захищатися від Росії.

Відповідаючи на запитання, яку конкретно військову допомогу Польща планує передати Україні, Моравецький зазначив: "Боєприпаси, ПЗРК "Грім" і дрони різного типу".

Йдеться також про передачу гуманітарної допомоги, зокрема предмети першої необхідності.

Напередодні польські ЗМІ писали про намір влади передати Україні військову допомогу для стримування Росії у разі її нападу.

З листопада 2021 року Росія зосередила на кордонах з Україною понад 100 тисяч військових. Міжнародна спільнота непокоїться, що Кремль залучить армійців і техніку до повномасштабного наступу.

У зв’язку з новою загрозою російської агресії у Східній Європі США, Британія та ЄС працюють над інструментами стримування намірів Путіна, зокрема шляхом запровадження жорстких санкцій.

США та низка країн Європи погодилися передати українській армії військове озброєння для захисту суверенітету держави від імовірного нового наступу Росії.

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