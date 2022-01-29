За рік кількість відмов у перетині кордону України громадянам Російської Федерації зросла у 2,5 рази.

У 2021 році працівники Державної прикордонної служби України відмовили у перетині державного кордону близько 7 тис. громадянам РФ.

Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

"Найбільшою кількістю іноземців, яким було відмовлено у пропуску, як і у позаминулому році, залишаються громадяни Росії. Причому їх кількість (відмов - УНІАН) зросла майже в 2,5 рази і склала близько 7 тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що у 2021 році кількість відмов у в’їзді в Україну громадянам Молдови зросла майже втричі - до понад 5,3 тис. осіб.

Загалом, за рік Держприкордонслужба відмовила у перетині кордону 46 тис. осіб, 31 тис. з яких - іноземці.

Як повідомляв УНІАН, потік іноземців, які відвідали Україну в минулому році, зріс на 26% та склав 4,27 млн осіб.

На першому місці гості з Молдови (понад 1,05 млн), на другому - громадяни Росії (518 тис.), на третьому - Польщі (310 тис. людей).

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