Політик був родом з Донеччини, входив до складу депутатської групи "Відновлення України".

Помер народний депутат Володимир Мороз. Про це повідомляється у Telegram Верховної ради України.

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України IX скликання Володимира Мороза", - мовиться у повідомленні.

Інші деталі щодо смерті нардепа відсутні.

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Зазначається, що Володимир Мороз був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, Мороз родом з Донеччини, 1967 року народження. Він входив до складу депутатської групи "Відновлення України" у Верховній Раді України.

Смерть народних депутатів - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2024 року стало відомо про смерть народного депутата Олега Макарова з фракції "Голос". Він помер на 60-му році життя.

Також у лютому цього року помер народний депутат України V, VI та VII скликань Валерій Кальченко. Як повідомили у пресслужбі Верховної Ради, він був міністром України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

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