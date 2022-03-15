Тих, хто вважає, що вторгнення путінської Росії мало за мету захистити російськомовних – лише 2%.

Понад половина українців вважають, що головна мета вторгнення путінської Росії - це повне знищення українського народу, окупація України і приєднання до складу РФ.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування українців в умовах війни, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 березня.

"56% вважають, що головна мета вторгнення Росії – це повне знищення українського народу, і ця думка домінує в усіх регіонах України. Ще половина вважають, що ціль нападу – окупація України і приєднання до Росії. Тільки 15-17% думають, що Путін має на меті змінити політичний курс України чи запобігти розміщенню баз НАТО, 10% – вважають, що мотивом є знищення військової інфраструктури, 5% – провокування НАТО на війну", - йдеться у даних опитування.

Водночас, тих, хто вважає, що вторгнення фашистської Росії мало за мету захистити російськомовних, – лише 2%.

***Опитування проводилося серед 1200 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

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