У 2020 році зросла кількість нападів на ЛГБТ-центри та заходи, а сексуальна орієнтація і гендерна ідентичність незахищені українським законодавством.

У 2020 році правозахисники зафіксували 188 випадків порушень прав ЛГБТ-спільноти в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді щодо ситуації з правами ЛГБТ-спільнот в Україні, яку під час онлайн-конференції представив експерт правозахисного ЛГБТ-центру «Наш світ» Андрій Кравчук.

За словами Кравчука, карантинні обмеження щодо масових заходів та фізичного спілкування сприяли різкому зменшенню задокументованих у 2020 році центром «Наш світ» випадків нападів, дискримінації та інших порушень прав ЛГБТ в Україні: 188 проти 369 у 2019 році.

«В іншому, ситуація у цій сфері принципово не змінилася: праворадикальні угруповання відстежували та намагалися зірвати будь-які ЛГБТ заходи, а ефективність дій поліції із запобігання та протидії їхнім нападам загалом була низькою», - йдеться в доповіді.

Незважаючи на зменшення загальної кількості порушень прав ЛГБТ у 2020 році проти 2019-го, зросла кількість агресивних нападів на ЛГБТ-центри та заходи (з 11 до 24).

Читайте такожКиївський Нацкорпус влаштував акцію проти ЛГБТПереважно від гомофобної чи трансфобної агресії, дискримінації та інших порушень страждали представники ЛГБТ-спільнот великих міст. Зокрема, найбільше випадків порушень прав ЛГБТ у 2020 році зафіксовано у Києві та Київській області – 67, Одесі та області – 26, Житомирі та області – 20, а також у Харкові – 12.

Найчастіше представники ЛГБТ-спільноти зазнають агресії від праворадикальних і консервативних угруповань та організацій, зокрема з боку організації «Традиція і порядок».

Ефективність розслідувань злочинів на ґрунті ненависті та нетерпимості, за словами Андрія Кравчука, низька. Дані Нацполіції та незалежних спостерігачів про такі злочини за 2019 рік різняться у 10 разів: поліція повідомляє про 14 випадків, а незалежні спостерігачі - про 145.

Як наголосила правова радниця Громадського центру правосуддя Юлія Лісова, правоохоронці часто не відкривають кримінальні провадження за фактом порушення прав представників ЛГБТ-спільноти. За її словами, правозахисники, юристи та активісти витрачають багато часу, щоб домогтися цього.

Експерти зазначили, що сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність незахищені українським законодавством, тому правоохоронці відкривають провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Окрім того на адресу представників ЛГБТ-спільноти часто вживають мову ворожнечі деякі громадські діячі та організації, зокрема релігійні.

«Релігійні спільноти є не просто опонентом, а ворогом ЛГБТ-спільнот в Україні… Вже понад 20 років ми зустрічаємо повне несприйняття… Вони заперечують будь-які кроки для поліпшення становища ЛГБТ та є значно консервативнішими за своїх західних одновірців... Вони вдаються до брехливої риторики та пропаганди…», - пояснив Андрій Кравчук.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи