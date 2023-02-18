Анджей Дуда хотів би, щоб дружба між Польщею та Україною була "на віки".

Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що його країна і Україна укладуть воєнний союз після перемоги над Росією. Він хотів би побачити, як дружба між двома країнами триватиме протягом століть.

Таку заяву Дуда зробив у свіжому інтерв'ю виданню "Укрінформ". Президент сказав: "Я не тільки бачу таку можливість, я на це сподіваюся (воєнний союз України і Польщі, — ред.). Те, що відбувається зараз, ця дружба, яка так прекрасно розквітла між нашими країнами і нашими народами, стане дружбою на століття".

Дуда також розраховує на вступ України до НАТО. У цьому випадку наша країна стане воєнним союзником для кожного члена військово-політичного Альянсу.

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Допомога Україні від Польщі: актуальна інформація

Варшава стала одним з головних партнерів Києва після повномасштабного вторгнення Росії. Польща входить до числа лідерів з постачання техніки для ЗСУ, а ще вона прийняла мільйони українських біженців.

Польща протягом 1-2 місяців збирається передати Україні важкі танки зі своїх запасів. Сюди відносяться 14 німецьких Leopard 2 і 60 модернізованих Т-72 і PT-91 Twardy.

Варшава розгляне поставки винищувачів МіГ-29 для ЗСУ, які добре знайомі українським пілотам. Їх можуть передати значно раніше, ніж сучасні західні літаки.

Міноборони Польщі готове зайнятися ремонтом Leopard 2 для подальшої відправки танків в Україну. Але для цього необхідні поставки деталей з Німеччини.

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