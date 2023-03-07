Загалом з 24 лютого на зеленій ділянці кордону було затримано понад 11 тисяч таких порушників.

Українські прикордонники за час дії воєнного стану, з 24 лютого 2022 року, вже затримали понад 11 тисяч порушників перетину державного кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"На даний момент істотно не зменшується кількість порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон, у тому числі і поза межами пунктів пропуску. На цьому напрямку найбільше ми їх затримуємо на ділянках кордону з Румунією та Молдовою. Загалом з 24 лютого на зеленій ділянці кордону було затримано понад 11 тисяч таких порушників. Ще 4 тис. 100 порушників зупинили у пунктах пропуску під час спроби виїхати за підробленими документами або у інший незаконний спосіб. Найбільше таких порушень фіксувалося на кордоні з Угорщиною та Польщею", - сказав Демченко.

Відео дня

Він застеріг порушників не намагатися незаконно перетинати кордон, бо за це передбачена адміністративна відповідальність, а за окремі дії ще й кримінальна.

Перетин кордону в Україні: деталі

У Верховній Раді запропонували відкрити кордони для чоловіків, але за певних умов. Дозвіл на виїзд можуть отримати не всі. Серед тих, кому хочуть дати можливість виїжджати за кордон, - студенти, спортсмени та інші громадяни, які не підлягають мобілізації.

23 січня Зеленський підписав указ, згідно з яким посадовцям дозволено виїзд за межі України лише у службові відрядження.