За його словами, він вже повернувся в Україну.

Колишній радник офісу президента Олексій Арестович розповів, як він виїхав за кордон під час воєнного стану в Україні. Він запевнив, що виїжджав на законних підставах.

"Я законослухняний громадянин і, зрозуміло, виїхав з країни на законних підставах. Їду досить часто, це зазвичай на кілька днів, по справи. Як правило, вдається привозити за підсумками поїздок Хороші новини для України. Ті, хто хайпує, насправді, прекрасно знає, що є певні категорії людей і обставини, за якими випускають. Це і журналісти, і волонтери, і люди на певні заходи по бізнесу, а хтось і за службовим обов'язком. У кожному окремому випадку у мене є тверді підстави для виїзду, як і ще більш тверді підстави для швидкого повернення додому. Виїзди ніколи не приховую", - заявив Арестович у коментарі для ТСН.

При цьому він зазначив, що частина його роботи - контрпропаганда російській пропаганді для європейської та світової аудиторії.

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"Цього разу я, зокрема, спілкувався з проукраїнськими лобістами в італійському суспільстві, дав кілька інтерв'ю італійським медіа. Публічна дипломатія-дуже потужний інструмент. Ми повинні зробити все, щоб Україна перемогла в цій війні", - пояснив політик.

Крім того, він заявив, що завжди їздить за офіційним запрошенням іноземної сторони, а не тому, що йому захотілося, і запевнив, що вже повернувся з Італії в Україну.

Виїзд за кордон - що відомо

23 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, про дозвіл виїзд за межі України держслужбовцям виключно у службові відрядження.

27 січня Кабмін схвалив постанову про заборону на виїзд чиновників за кордон без поважних причин. При цьому прикордонники повідомили, що передбачено ряд винятків з правил.

Пізніше уряд розширило список категорій жінок і чоловіків серед держслужбовців, які під час війни можуть виїхати за кордон.

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