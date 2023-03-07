Держслужбовці намагалися покинути Україну не через відрядження.

З моменту запровадження заборони на виїзд чиновників з України прикордонники не пропустили через кордон понад 170 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Речник сказав, що прикордонники одразу почали контролювати виконання і дотримання нових вимог перетину державного кордону державними службовцями і різними категоріями посадових осіб.

Державні органи надали прикордонникам списки таких осіб. Йдеться про народних депутатів, депутатів органів місцевого самоврядування, суддів, прокурорів, керівників та заступників різних міністерств і відомств та керівники різних структурних підрозділів, а також працівників, які заброньовані за органами державної влади на період воєнного стану.

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"На даний момент, з початку вступу цих змін у силу, на державному короні було не пропущено трошки більше 170 осіб, які підпадають під ці категорії, але вони не відповідали вимогам перетину державного кордону, оскільки цій категорії осіб дозволено залишати межі України тільки з метою службового відрядження", - сказав Демченко.

Чиновникам заборонили виїзд за кордон - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 23 січня президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким посадовцям дозволено виїзд за межі України виключно у службові відрядження.

27 січня Кабмін схвалив постанову, якою забороняється на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон в рамках службових відряджень.

Водночас, як пояснили у Держприкордонслужбі, передбачено низку винятків із правил та дозволено виїзд: батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном, для лікування за кордоном, на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.

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