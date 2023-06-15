Окупанти вирішили закрити медзаклад через відмову співробітників брати паспорти РФ.

Російські окупанти продовжують насильницьку паспортизацію серед українців на тимчасово захоплених територіях. Загарбники вдалися до шантажу в Запорізькій області.

"Противник продовжує проводити заходи з примусу цивільного населення до отримання громадянства Росії. Так, у населеному пункті Кам'янка Запорізької області, на початку 2023 року окупанти шантажували працівників Центру первинної медико-санітарної допомоги, що у разі відмови від отримання паспорта РФ, грошове забезпечення буде знижено на 60%", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що більшість співробітників Центру відмовилися від російських документів, через що росіяни повідомили про закриття лікувального закладу.

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Українців змушують брати паспорти РФ - що відомо

Паспортизація на тимчасово окупованих територіях - одна з основних тактик росіян для встановлення своєї незаконної влади на територіях, які окупанти тимчасово контролюють. При цьому, щоб змусити українців брати паспорти РФ, загарбники вдаються до різних методів примусу.

Так, у жителів Ялти без російського громадянства почали відбирати нерухомість, а "бюджетникам" у Станиці Луганській погрожували позбавленням зарплати.

Крім того, росіяни на тимчасово окупованих територіях Херсонської області українцям встановили дедлайн для отримання російського паспорта, в іншому випадку погрожують відключати світло.

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